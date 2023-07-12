Умер Милан Кундера, автор культового романа «Невыносимая легкость бытия»

Кундера умер во вторник, 11 июля, в своей парижской квартире.

Источник фото: Profimedia.cz

В возрасте 94 лет умер всемирно известный чешский писатель Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия». Об этом сообщило издание «Lidovky».

Кундера умер во вторник, 11 июля, в своей парижской квартире.

Писатель родился в Брно 1 апреля 1929 года в семье ректора Академии сценических искусств имени Яначека.

Как рассказывают в издании, музыка сопровождала Кундеру с детства и постоянно влияла на его литературное творчество.

«Невыносимую легкость бытия» Милан Кундера написал в 1982 году и впервые опубликовал в 1984 во Франции. Действие происходит в 1968 году в Праге

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