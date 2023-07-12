Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект относительно предоставления отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

В Верховной Раде дополнительно прокомментировали вопрос исключения из УК неконституционной статьи 368-2 «Незаконное обогащение»

В парламенте объяснили основания исключения из Уголовного кодекса статьи 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение – была признана неконституционной, но есть другая статья, устанавливающая такую ответственность.

Рада отменила празднование Рождества 7 января

Рада приняла президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменении дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

  1. В Украине

Нотариусы, прошедшие авторизацию в Единой государственной электронной системе е-нотариата, получат доступ к ЕГДР

14:02, 12 июля 2023
Кабмин утвердил Порядок доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру.
Нотариусы, прошедшие авторизацию в Единой государственной электронной системе е-нотариата, получат доступ к ЕГДР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В целях предоставления возможности нотариуса при совершении нотариального действия осуществлять проверку действительности документов или получения информации из Единого государственного демографического реестра, Кабинет Министров Украины своим постановлением утвердил Порядок доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Доступ к ЕГДР будут иметь нотариусы, прошедшие авторизацию в Единой государственной электронной системе е-нотариата.

«Такий доступ надаватиметься шляхом формування засобами ЄДДР відповіді на запит про надання інформації, введений нотаріусом з використанням програмних засобів Системи е-нотаріату, в порядку електронної інформаційної взаємодії між цією Системою та ЄДДР.

Електронна інформаційна взаємодія здійснюватиметься засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні електронні реєстри», «Про електронні довірчі послуги».

Електронну інформаційну взаємодію забезпечуватиме державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене технічним адміністратором Cистеми е-нотаріату, та державне підприємство, яке належить до сфери управління Держаної міграційної служби України, що визначене адміністратором ЄДДР.

Нотаріус під час встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, за паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу у законодавчо визначений спосіб, використовуватиме відомості ЄДДР, отримані на запит, введений нотаріусом з використанням програмних засобів Системи е-нотаріату та підписаний власним КЕП нотаріуса.

Ha запит нотаріуса засобами ЄДДР формуватиметься та передаватиметься до Системи е-нотаріату вiдповiдь, яка має містити:

– наявну в цьому реєстрі інформацію, відомості та iншi персональнi дані про особу;

– реквізити документа, що посвідчує особу;

– інформацію про дійсність / недійсність документа, що посвідчує особу;

– або повідомляється інформація про відсутність відомостей про особу та про документ у ЄДДР.

На підставі інформації, що буде міститися у відповіді, сформованої засобами ЄДДР, програмними засобами Системи е-нотаріату формуватиметься довідка.

Дія Порядку не поширюватиметься на вчинення нотаріусами інших дій, які не є нотаріальними.

Відповідно до проекту постанови, вона набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з дня, що настає за днем опублікування Міністерством юстиції повідомлення в газеті “Голос України” про початок функціонування програмного забезпечення, що забезпечує доступ нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру», - сказано у повідомленні.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду