Президент Зеленский и генсек НАТО Столтенберг проводят совместную пресс-конференцию, трансляция

Пресс-конференция началась после двусторонней встречи.

12 июля Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе после двусторонней встречи.

Ранее они проводили переговоры.

"Начал встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первая встреча в формате Совет Украина-НАТО. Мы вместе сделаем все, чтобы все прошло эффективно", - сообщалось в Телеграм-канале Президента.

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