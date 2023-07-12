Президент Зеленский и генсек НАТО Столтенберг проводят совместную пресс-конференцию, трансляция

12 июля Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе после двусторонней встречи.
Ранее они проводили переговоры.
"Начал встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первая встреча в формате Совет Украина-НАТО. Мы вместе сделаем все, чтобы все прошло эффективно", - сообщалось в Телеграм-канале Президента.
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