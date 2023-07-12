Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война — главные заявления Зеленского и Столтенберга во время пресс-конференции

Если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, если это произойдет, это будет конкретным успехом, сказал Зеленский.

Фото: ОП

Как мы писали, Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе.

Что сказал Президент на брифинге:

- Є великі домовленості щодо оборонних пакетів із союзниками;

- Якщо G7 сьогодні підтвердить гарантії безпеки, якщо це станеться, то це буде конкретним успіхом.

- Україна розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО, коли дійсно відповідні будуть умови. Я маю на увазі під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі.

- Що стосується запрошення. Я розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми подивимося на це як серйозний фактор мотивації українського суспільства, то для мене, як для президента, це був дуже важливий момент.

Главные заявления генсека НАТО Столтенберга:

- НАТО продовжуватиме підтримувати Україну, скільки буде потрібно;

- За минулий рік члени НАТО надали Україні підтримку в десятки мільярдів доларів, зараз ми погодили пакет із трьох частин, який наближає Україну до НАТО;

- Наша нова багаторічна програма допоможе Україні відійти від радянських стандартів до стандартів НАТО;

- Cоюзники ще раз підтвердили, що Україна стане членом Альянсу;

- Ми надамо Україні запрошення до НАТО, коли союзники погодяться, що умови буде виконано;

- Сьогодні ми зустрічаємося як рідні - чекаю того дня, коли ми зустрінемося як союзники

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