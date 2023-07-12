Герб СРСР на щиті «Батьківщини-матері» замінять на тризуб: у Мінкульті показали, яке це буде виглядати

13 липня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні обговорять реалізації цього проекту.

У Міністерстві культури анонсували заміну герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати», розташованому у Києві, на герб України. Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що вже завтра, 13 липня, о 13.00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбудеться брифінг, присвячений реалізації цього масштабного проєкту.

«Ми довго цього чекали, проробили величезну роботу і завтра готові поділитись новинами та всіма деталями», - зазначив Ткаченко.

Також він опублікував відео, де показано, як буде виглядати герб на монументі.

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