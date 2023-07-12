Відповідальність платника податків, держави і застосування санкцій: огляд практики КАС ВС

Опубліковано огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо фінансової відповідальності.

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо фінансової відповідальності (рішення, внесені до ЄДРСР, за період із 2018 року по лютий 2023 року).

Питання відповідальності в податковому праві є наскрізним та актуальним у контексті реалізації господарських операцій. Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику ВС щодо:

концепції вини;

відповідальності платника податків;

відповідальності держави;

застосування штрафних (фінансових) санкцій.

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