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  1. В Україні

В Одесі чоловік переодягнувся в жінку та вкрав півмільйона доларів

23:55, 12 липня 2023
Киянин замаскувався під жінку та вкрав із помешкання жителя Одеси 500 тисяч доларів.
В Одесі чоловік переодягнувся в жінку та вкрав півмільйона доларів
Фото: поліція
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В Одесі затримали чоловіка, який, переодягнувшись у жіночий одяг, викрав із помешкання місцевого жителя півмільйона доларів. Про це повідомила пресслужба поліції. 

За даними правоохоронців, 36-річний киянин домовився з двома особами, які розповіли йому про велику суму грошей у жителя Одеси, й під час крадіжки чатували біля його будинку.

Аби його не впізнали, чоловік переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і так піднявся на 15 поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі, відчинив заздалегідь заготовленим ключем квартиру й викрав 500 тисяч доларів.

За кілька днів пошуків чоловіка затримали у Києві. У його житлі поліція знайшла жіночий одяг, частину грошей та інші речові докази.

Раніше ми писали, що на Одещині прикордонники затримали чоловіка, перевдягнутого у жіночий одяг. 

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