В Одессе мужчина переоделся в женщину и украл полмиллиона долларов

Киевлянин замаскировался под женщину и украл из квартиры жителя Одессы 500 тысяч долларов.

Фото: полиция

В Одессе задержали мужчину, который, переодевшись в женскую одежду, похитил из жилья местного жителя полмиллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, 36-летний киевлянин договорился с двумя лицами, которые рассказали ему о большой сумме денег у жителя Одессы, и во время кражи подстерегали у его дома.

Чтобы его не узнали, мужчина переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпкой и так поднялся на 15 этаж многоквартирного дома на Французском бульваре, открыл заранее заготовленным ключом квартиру и похитил 500 тысяч долларов.

Через несколько дней поисков мужчину задержали в Киеве. В его жилище полиция нашла женскую одежду, часть денег и другие вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали мужчину, переодетого в женскую одежду.

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