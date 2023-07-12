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В Раде осталось 404 депутата

Депутаты досрочно прекратили полномочия нардепки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Таким образом, в Совете IX созыва теперь 404 депутата.

Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой

Глава антикоррупционного Комитета Верховной Рады Анастасия Радина подчеркнула, что для открытия публичного доступа к Реестру арестованных активов не требуется разрешение Кабмина

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым  предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

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Ответственность налогоплательщика, государства и применение санкций: обзор практики КАС ВС

20:12, 12 июля 2023
Опубликован обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по финансовой ответственности.
Ответственность налогоплательщика, государства и применение санкций: обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по финансовой ответственности (решения, внесенные в ЕГРСР, за период с 2018 по февраль 2023).

Вопрос ответственности в налоговом праве является сквозным и актуальным в контексте реализации хозяйственных операций. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по:

  • концепции вины;
  • ответственности налогоплательщика;
  • ответственности государства;
  • применение штрафных (финансовых) санкций.

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