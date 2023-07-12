Ответственность налогоплательщика, государства и применение санкций: обзор практики КАС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по финансовой ответственности.

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по финансовой ответственности (решения, внесенные в ЕГРСР, за период с 2018 по февраль 2023).

Вопрос ответственности в налоговом праве является сквозным и актуальным в контексте реализации хозяйственных операций. Аналитический материал освещает актуальную судебную практику ВС по:

концепции вины;

ответственности налогоплательщика;

ответственности государства;

применение штрафных (финансовых) санкций.

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