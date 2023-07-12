Герб СССР на щите «Родина-мать» заменят трезубцем: в Минкульте показали, как это будет выглядеть

13 июля в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне обсудят реализацию этого проекта.

В Министерстве культуры анонсировали замену герба СССР на щите монумента «Родина-мать», расположенном в Киеве, на герб Украины. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что уже завтра, 13 июля, в 13:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации этого масштабного проекта.

"Мы долго этого ждали, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями", - отметил Ткаченко.

Также он опубликовал видео, где показано, как будет смотреться герб на монументе.

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