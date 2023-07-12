Байден обсудит с Зеленским возможность поставок Украине ракет большой дальности, - Салливан

На полях саммита Байден обсудит с Зеленским перспективы поставок ракет большой дальности.

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы поставок Украине ракет большой дальности, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

"Что касается ракет большой дальности, президент Байден продолжит сегодня обсуждать этот вопрос с Зеленским. Он заявлял, что изучает этот вопрос, и продолжает делать это", - сказал Салливан.

Напомним, что Зеленский поблагодарил Макрона за ракеты SCALP и обсудил гарантии безопасности для Украины.

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