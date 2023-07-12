На Харьковщине на вражеском боеприпасе подорвался трактор – пострадал 55-летний мужчина

Событие случилось, когда оператор трактора косил траву на обочине вдоль дороги.

В среду, 12 июля, около 12:00 на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. В результате, как рассказали в ГСЧС Украины, пострадал 55-летний тракторист.

«Событие случилось, когда оператор трактора косил траву на обочине вдоль дороги. Мужчину госпитализировано в больницу», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что деоккупированные территории имеют высокий уровень минной опасности. Боеприпас можно встретить в лесах, на полях и обочинах, в водоемах, заброшенных зданиях.

Граждан призывают быть осторожными и в случае обнаружения подозрительного предмета сообщать о находке в ГСЧС или Нацполицию.

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