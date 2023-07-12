Великобритания предоставит Украине пакет помощи почти на $65 млн: что туда войдет

Украина получит 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Великобритания предоставит Украине пакет поддержки в размере 50 миллионов фунтов стерлингов (64,7 млн долларов) для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра в Украине. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Британия передаст более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения.

Транспортные средства британской армии будут переданы Украине для перевозки боеприпасов и оборудования, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных транспортных средств, что "сделает их решающими для контрнаступления Украины".

Также Великобритания передаст Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2.

Кроме того, запланирован запуск через НАТО проекта по созданию медицинского реабилитационного центра для поддержки восстановления и возвращения солдат в строй после боевых ранений.

"Эти программы будут финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу", - говорится в заявлении британского правительства.

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