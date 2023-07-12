В Хмельницком звучала сирена о химатаке: что известно

В администрации говорят, что ситуация находится под контролем.

Фото: gettyimages

12 июля в Хмельницком звучала сирена о химической опасности.

По информации Национальной академии ГНС Украины им. Б. Хмельницкого, на территории учебного заведения состоялись учения с включением сирены о химической опасности, которая, возможно, была слышна в районах г. Хмельницкого, которые находятся рядом.

"Сохраняйте спокойствие! Ситуация под контролем!", - сообщили в администрации.

Ранее мы писали, что киевляне могут пройти учения, как поступать в условиях радиационного и химического загрязнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.