У Хмельницькому лунала сирена про хіматаку: що відомо

В адміністрації кажуть, що ситуація під контролем.

Фото: gettyimages

12 липня у Хмельницькому лунала сирена про хімічну небезпеку.

За інформацією Національної академії ДПС України ім. Б. Хмельницького, на території навчального закладу відбулися навчання з увімкненням сирени про хімічну небезпеку, яку можливо було чутно у районах м. Хмельницького, що знаходяться поруч.

"Зберігайте спокій! Ситуація під контролем!", - повідомили в адміністрації.

Раніше ми писали, що кияни можуть пройти навчання, як діяти в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.