Велика Британія надасть Україні пакет допомоги майже на $65 млн: що туди увійде

Україна отримає 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Велика Британія надасть Україні пакет підтримки в розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів) для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні. Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Зазначається, що Британія передасть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

Транспортні засоби британської армії будуть передані Україні для перевезення боєприпасів і обладнання, евакуації поранених солдатів і відновлення пошкоджених транспортних засобів, що "зробить їх вирішальними для контрнаступу України".

Також Британія передасть Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2.

Крім того, заплановано запуск через НАТО проєкту зі створення медичного реабілітаційного центру для підтримки відновлення та повернення солдатів на у стрій після бойових поранень.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", — йдеться у заяві британського уряду.

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