Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС не змінила розмір застави для підозрюваного в отриманні хабара голови Тернопільської облради Михайла Головка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги обвинувачення та захисту, залишивши в силі рішення ВАКС щодо запобіжного заходу для голови Тернопільської облради Михайла Головка.

Кабмін заборонив аптеками вказувати в рекламі ціни та порівнювати себе з конкурентами

Згідно з документом на вивісках і рекламах аптекам заборонено зазначати рівень цін або іншу ознаку вартості, яка може вплинути на наміри споживача придбати товар.

Кабмін поширив порядок виплат разової грошової допомоги на іноземців, які служать у Нацгвардії: скільки вони отримають

Урядовці ухвалили постанову, якою поширили порядок виплат разової грошової допомоги на військовослужбовців-іноземців, які служать у Нацгвардії.

Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.

  1. В Україні
  2. / У світі

Велика Британія надасть Україні пакет допомоги майже на $65 млн: що туди увійде

16:11, 12 липня 2023
Україна отримає 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
Велика Британія надасть Україні пакет допомоги майже на $65 млн: що туди увійде
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Велика Британія надасть Україні пакет підтримки в розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів (64,7 мільйона доларів) для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні. Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Зазначається, що Британія передасть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення.

Транспортні засоби британської армії будуть передані Україні для перевезення боєприпасів і обладнання, евакуації поранених солдатів і відновлення пошкоджених транспортних засобів, що "зробить їх вирішальними для контрнаступу України".

Також Британія передасть Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2.

Крім того, заплановано запуск через НАТО проєкту зі створення медичного реабілітаційного центру для підтримки відновлення та повернення солдатів на у стрій після бойових поранень.

"Ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу", — йдеться у заяві британського уряду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області