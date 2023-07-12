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Верховна Рада внесла зміни до ЦК та Сімейного кодексу щодо захисту речових прав на нерухомість, що належать дітям та підопічним особам

Закон спрямовано на посилення захисту прав та інтересів дітей та підопічних при вчиненні батьками (усиновлювачами) або опікунами від їх імені або в їх інтересах правочинів.

В Раді залишилося 404 депутати

Депутати достроково припинили повноваження нардепки, обраної від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Таким чином, у Раді IX скликання тепер 404 депутати.

Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

Рада надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, УДО

Разом з тим, Головне юридичне управління ВР зазначило, що у тексті до другого читання вбачається вибірковий підхід до визначення категорії осіб, на яких поширюватимуться положення про соціальні гарантії.

  1. В Україні

На Харківщині на ворожому боєприпасі підірвався трактор – постраждав 55-річний чоловік

22:57, 12 липня 2023
Подія трапилась, коли оператор трактора косив траву на узбіччі вздовж дороги.
На Харківщині на ворожому боєприпасі підірвався трактор – постраждав 55-річний чоловік
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У середу, 12 липня, близько 12:00 на Харківщині на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. В результаті, як розповіли у ДСНС України, постраждав 55-річний тракторист.

«Подія трапилась, коли оператор трактора косив траву на узбіччі вздовж дороги. Чоловіка госпіталізовано до лікарні», - сказано у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що деокуповані території мають високий рівень мінної небезпеки. На боєприпас можна натрапити у лісах, на полях та узбіччях, у водоймах, закинутих будівлях.

Громадян закликають бути обережними і у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.

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