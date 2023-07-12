На Харківщині на ворожому боєприпасі підірвався трактор – постраждав 55-річний чоловік

Подія трапилась, коли оператор трактора косив траву на узбіччі вздовж дороги.

У середу, 12 липня, близько 12:00 на Харківщині на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. В результаті, як розповіли у ДСНС України, постраждав 55-річний тракторист.

«Подія трапилась, коли оператор трактора косив траву на узбіччі вздовж дороги. Чоловіка госпіталізовано до лікарні», - сказано у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що деокуповані території мають високий рівень мінної небезпеки. На боєприпас можна натрапити у лісах, на полях та узбіччях, у водоймах, закинутих будівлях.

Громадян закликають бути обережними і у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію.

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