Зеленский поблагодарил Макрона за ракеты SCALP и обсудил гарантии безопасности для Украины, видео

В ходе встречи с Макроном Зеленский проинформировал его о ситуации на поле боя.

Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите НАТО в Вильнюсе. Они обсуждают гарантии безопасности для Украины.

"Проинформировал о ситуации на поле боя сейчас. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно – за дальнобойное оружие. Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования", - сообщил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.