ВККС шукає експертів для оцінювання корупційних ризиків в своїй роботі

Вища кваліфкомісія суддів звернулася до охочих, щоб вони долучилися до оцінки корупційних ризиків в її діяльності.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважає за доцільне запросити бажаючих до співпраці з тим, щоб вони в складі робочої групи оцінили корупційні ризики в її роботі.

Відповідне доручення про початок процедури оцінювання корупційних ризиків у діяльності ВККС видав Голова Комісії Роман Ігнатов 11 липня.

У зв’язку з цим Комісія має на меті створити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Комісії та пропонує долучитись до її складу представників зовнішніх заінтересованих сторін.

Так, до складу робочої групи запрошуються особи, які володіють знаннями про середовище організації та/або мають досвід роботи у сфері діяльності організації та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції, а саме:

представники інститутів громадянського суспільства, які здійснюють громадський контроль за діяльністю Комісії;

експерти, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності Комісії та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції;

представники юридичних осіб, які взаємодіють з Комісією.

Інформацію про кандидата на включення до складу робочої групи (ПІБ, посада, назва організації, код ЄДРПОУ організації) та документи, що підтверджують відповідність цих кандидатур вимогам, передбаченим у пункті 8 розділу 2 «Методології управління корупційними ризиками», затвердженої наказом НАЗК від 28 грудня 2021 року № 830/21, просять надіслати до Комісії не пізніше 21 липня.

Автор: Наталя Мамченко

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