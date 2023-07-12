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Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса статью незаконное обогащение.

ВАКС снова уменьшил залог для экс-нардепа Микитася, однако продлил срок содержания под стражей

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней содержания под стражей обвиняемого в предоставлении взятки экс-депутата Максима Микитася, однако уменьшил ему размер залога вдвое.

Опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали

Стало известно, что предусмотрено в финальном документе Саммита по Украине: члены НАТО будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимые дополнительные демократические реформы и реформы сектора безопасности.

  1. В Украине

Нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ, видео

08:17, 12 июля 2023
Народный депутат от «Слуги народа» Людмила Марченко сначала искала место, чтобы спрятать взятку во дворе, а потом решила выбросить через забор – все эти действия фиксировала камера НАБУ.
Нардеп Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ, видео
Скриншот из видео
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НАБУ и САП сообщили о подозрении действующей нардепке Людмиле Марченко и ее помощнице в злоупотреблении влиянием. Об этом говорится в пресс-службе НАБУ.

«Как нардепка и ее помощница помогали мужчинам призывного возраста попасть в систему «Шлях» и в какую сумму женщины оценили свои услуги? Узнай подробности преступления из фрагментов оперативного видео от НАБУ», - говорится в сообщении.

В НАБУ не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о нардепе от «Слуг народа» Людмиле Марченко.

Ранее сообщалось, что группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему «Шлях» сведений, предоставляющих право на пересечение границы. Предварительная квалификация – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в «Слуге народа» прокомментировали обыск у народного депутата Людмилы Марченко.

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