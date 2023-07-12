Подозреваемую депутатку Людмилу Марченко исключили из «Слуги Народа»

Марченко исключили из партии «Слуги Народа» после оглашения ей подозрения в злоупотреблении влиянием.

Фото: gazeta1.com

Народную депутатку Людмилу Марченко исключили из партии "Слуга народа". Об этом сообщила помощница главы партии Анастасия Климчук в комментарии hromadske.

Также сообщается, что Тернопольская областная организация "Слуги народа" досрочно прекратила полномочия Марченко.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Людмиле Марченко и ее помощнице в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, они обещали за деньги помочь военнообязанному уехать за границу.

Появилось видео, где Марченко выбросила взятку за забор, где стояли детективы НАБУ.

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