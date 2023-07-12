В Киеве демонтировали летнюю площадку на Шота Руставели, которая занимала почти весь тротуар

Площадку строили на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

Источник фото: КГГА

Летнюю площадку заведения в Киеве по улице Шота Руставели, которая занимала почти весь тротуар, демонтировали.

Об этом сообщила депутат Киевского горсовета Ксения Семенова.

Отмечается, что работы остановил Департамент городского благоустройства.

На днях столичное кафе начало возводить летник. Площадку строили на тротуаре и сузили проход для пешеходов до минимума.

Директор Департамента городского благоустройства Михаил Будилов позже сообщил, что работы остановлены. Инспектору, который прибыл на место, работники показали договор на летнюю площадку без конструктивных элементов. Также он добавил, что это является нарушением и будет обязательно составлен административный протокол на уполномоченное лицо.

Источник фото: Ксения Семенова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.