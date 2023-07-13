Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщило, какая продолжительность рабочего времени может быть установлена работникам во время военного положения

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» в Украине введен режим военного положения.

Согласно требованиям статьи 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.).

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем. Время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется работодателем.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

В период действия военного положения не применяются нормы статьи 53, части первой статьи 65, части третьей – пятой статьи 67, статей 71, 73, 78-1 Кодекса законов о труде Украины и части второй статьи 5 Закона Украины "Об отпусках".

В случае установления нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с частями первой и второй этой статьи сверх нормы, установленной в соответствии с законодательством, оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда.

Нормы частей первой, второй и пятой этой статьи не применяются к труду несовершеннолетних.

Начиная с 19.07.2022, в соответствии с изменениями в статью 6 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», применяются способы компенсации за работу в выходной день, предусмотренные статьей 72 Кодекса законов о труде Украины .

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