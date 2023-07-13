Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения в ГК и Семейный кодекс относительно защиты прав на недвижимость, принадлежащих детям и подопечным лицам

Закон направлен на усиление защиты прав и интересов детей и подопечных при совершении родителями (усыновителями) или опекунами от их имени или в их интересах сделок.

В Раде осталось 404 депутата

Депутаты досрочно прекратили полномочия нардепки, избранной от запрещенной партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой. Таким образом, в Совете IX созыва теперь 404 депутата.

Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой

Глава антикоррупционного Комитета Верховной Рады Анастасия Радина подчеркнула, что для открытия публичного доступа к Реестру арестованных активов не требуется разрешение Кабмина

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым  предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

  1. В Украине

Какая продолжительность рабочего времени может быть установлена работникам во время военного положения

07:42, 13 июля 2023
Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю.
Какая продолжительность рабочего времени может быть установлена работникам во время военного положения
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщило, какая продолжительность рабочего времени может быть установлена работникам во время военного положения

Напомним, что с 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» в Украине введен режим военного положения.

Согласно требованиям статьи 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 года № 2136-IX, нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.).

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю.

Пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается работодателем. Время начала и окончания ежедневной работы (смены) определяется работодателем.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха может быть сокращена до 24 часов.

В период действия военного положения не применяются нормы статьи 53, части первой статьи 65, части третьей – пятой статьи 67, статей 71, 73, 78-1 Кодекса законов о труде Украины и части второй статьи 5 Закона Украины "Об отпусках".

В случае установления нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с частями первой и второй этой статьи сверх нормы, установленной в соответствии с законодательством, оплата труда производится в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда.

Нормы частей первой, второй и пятой этой статьи не применяются к труду несовершеннолетних.

Начиная с 19.07.2022, в соответствии с изменениями в статью 6 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», применяются способы компенсации за работу в выходной день, предусмотренные статьей 72 Кодекса законов о труде Украины .

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду