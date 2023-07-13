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  1. В Україні

Яка тривалість робочого часу може бути встановлена працівникам під час воєнного стану

07:42, 13 липня 2023
Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень.
Яка тривалість робочого часу може бути встановлена працівникам під час воєнного стану
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці повідомило, яка тривалість робочого часу може бути встановлена працівникам під час воєнного стану

Нагадується, що з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні запроваджено режим воєнного стану.

Згідно з вимогами статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX, нормальну тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшено до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо). 

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67, статей 71, 73, 78-1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 Закону України “Про відпустки”.

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частин першої та другої цієї статті понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці.

Норми частин першої, другої та п’ятої цієї статті не застосовуються до праці неповнолітніх.

Починаючи з 19.07.2022, відповідно до змін до статті 6 Закону України від 15.03.2022 №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день, передбачені статтею 72 Кодексу законів про працю України.

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