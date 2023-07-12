У Києві демонтували літній майданчик на Шота Руставелі, що займав майже весь тротуар

Майданчик будували на тротуарі та звузили прохід для пішоходів до мінімуму.

Джерело фото: КМДА

Літній майданчик закладу в Києві на вулиці Шота Руставелі, який займав майже весь тротуар, демонтували.

Про це повідомила депутатка Київської місьради Ксенія Семенова.

Зазначається, що роботи зупинив Департамент міського благоустрою.

Днями столичне кафе почало зводити літник. Майданчик будували на тротуарі та звузили прохід для пішоходів до мінімуму.

Директор Департаменту міського благоустрою Михайло Буділов згодом повідомив, що роботи зупинені. Інспектору, який прибув на місце, робітники показали договір на літній майданчик без конструктивних елементів. Також він додав, що це є порушенням і буде обовʼязково складено адміністративний протокол на уповноважену особу.

Джерело фото: Ксения Семенова

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