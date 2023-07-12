Підозрювану депутатку Людмилу Марченко виключили зі «Слуги Народу»

Марченко виключили з партії «Слуги Народу» після оголошення їй підозри у зловживанні впливом.

Фото: gazeta1.com

Народну депутатку Людмилу Марченко виключили з партії "Слуга народу". Про це повідомила помічниця голови партії Анастасія Клімчук в коментарі hromadske.

Також повідомляється, що Тернопільська обласна організація "Слуги народу" достроково припинила повноваження Марченко.

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру Людмилі Марченко та її помічниці у зловживані впливом. За даними слідства, вони обіцяли за гроші допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

З’явилося відео, де Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.