Нардеп Марченко викинула хабар за паркан, де стояли детективи НАБУ, відео

Народний депутат від «Слуги народу» Людмила Марченко спочатку шукала місце, щоб сховати хабар у дворі, а потім вирішила викинути через паркан – усі ці дії фіксувала камера НАБУ.

Скріншот із відео

НАБУ і САП повідомили про підозру чинній нардепці Людмилі Марченко та її помічниці у зловживані впливом. Про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

«Як нардепка та її помічниця «допомагали» чоловікам призовного віку потрапити у систему «Шлях» та в яку суму жінки оцінили свої послуги? Дізнавайся подробиці злочину з фрагментів оперативного відео від НАБУ», - сказано у повідомленні.

У НАБУ не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про нардепку від «Слуг народу» Людмилу Марченко.

Раніше повідомлялося, що група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Додамо, у «Слузі народу» прокоментували обшук у народної депутатки Людмили Марченко.

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