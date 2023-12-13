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  1. В Україні

У Києві місцевий разом з іноземцями за $4 тисячі виготовляли довідки про непридатність до військової служби

22:00, 13 грудня 2023
Зловмисників викрили на виготовленні фальшивих висновків військово-лікарської комісії, які підтверджували непридатність до проходження військової служби для чоловіків.
У Києві місцевий разом з іноземцями за $4 тисячі виготовляли довідки про непридатність до військової служби
Джерело фото: Головне управління Національної поліції у місті Київ
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У Києві двоє осіб, один з них місцевий мешканець, а інший - іноземець, виготовляли і продавали такі висновки призовникам, за що їм загрожує до 9 років ув’язнення. Вони отримували близько 4 тисячі доларів США за кожен «документ», який підтверджував непридатність до військової служби. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Київ.

У поліції, зазначили, що у ході досудового розслідування було встановлено, що правопорушники виготовляли та реалізовували фіктивні висновки військово-лікарської комісії. Під час обшуків у їхніх місцях роботи та проживання були вилучені незавершені бланки медичних документів".

Наразі відкрито провадження і оголосило підозру обом підозрюваним за статтею 332 частини 3 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до цієї статті, вони можуть бути позбавлені волі до 9 років з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом до трьох років.

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