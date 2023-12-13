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Єдиний квиток чи безкоштовний проїзд: влада Києва розгядає два варіанти проїзду від «Теремків» до «Либідської»

15:46, 13 грудня 2023
Зараз вирішується - чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро «Либідська» і до «Теремків».
Єдиний квиток чи безкоштовний проїзд: влада Києва розгядає два варіанти проїзду від «Теремків» до «Либідської»
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві через закриття шести станцій «синьої» гілки метрополітену розглядають впровадження єдиного квитка, або ж безкоштовного проїзду, який організують автобуси. Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець в коментарі «РБК-Україна».

«Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується - чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро «Либідська» і до «Теремків», - сказав Білоцерковець.

За його словами, це питання не вирішили спочатку, бо ситуація на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» була критична.

«Тому для уникнення загибелі людей, як це відбувалося у 2010 році, вирішили закрити можливість проїзду», - пояснює Білоцерковець.

Депутат зауважив, що вже організовано човниковий рух між станціями «Деміївська» та «Теремки».

«І буквально там сьогодні-завтра буде вирішено питання стосовно того, щоб люди не сплачували двічі, тричі, а від станції метро «Либідська» до «Теремків» по тому ж самому тарифу, як вони заходять до метро», - розповів Білоцерковець.

Він додав, що технічна можливість впровадження такого єдиного квитка у міста є.

«Це буде вирішено або через єдиний квиток, така технічна можливість у міста є, або це буде вирішено через безкоштовний рух автобусів. Зараз вирішують хто саме буде отримувати відповідні пільги: чи метрополітен, чи «Київпастранс», - підсумував Білоцерковець.

Нагадаємо, що за дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Комісією розглянуто ситуацію, що сталася на перегоні Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену Києва.

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік.

Раніше стало відомо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

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