Практика судів
Блоги
Публікації
Депутати знов криміналізували контрабанду: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року

Міністерство оборони буде визначати строки перебування військовослужбовців Збройних Сил в міжнародних організаціях

Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

Верховний Суд виснував, чи є доцент кафедри у разі отримання грошей від студента, суб’єктом відповідальності за статтею 354 КК

У разі отримання неправомірної вигоди від студента за виконання дипломної роботи замість нього та за сприяння її успішному захисту перед державною екзаменаційною комісією доцент кафедри є суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, - Верховний Суд.

Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

  1. В Україні

До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли два нових елементи

15:51, 13 грудня 2023
Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення Обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України.
До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли два нових елементи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два нових елементи:

традиція і технологія виготовлення Обухівського «шитого» рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Зазначається, що наказ про це підписав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв 12 грудня 2023 року.

«Своєю чергою громади мають до 20 грудня 2023 року подати Міністерству культури та інформаційної політики України План охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що громада з Рівненщини подала заявку на внесення голубців в нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва