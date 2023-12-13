До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли два нових елементи

Традиція приготування голубців з картоплею та виготовлення Обухівського «шитого» рушника поповнили перелік елементів нематеріальної спадщини України.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України два нових елементи:

традиція і технологія виготовлення Обухівського «шитого» рушника (місто Обухів, села Таценки, Красна Слобідка Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, смт Козин, село Старі Безрадичі Козинської селищної об’єднаної територіальної громади Київської області);

традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею (село Сонячне Волноваського району Донецької області).

Зазначається, що наказ про це підписав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв 12 грудня 2023 року.

«Своєю чергою громади мають до 20 грудня 2023 року подати Міністерству культури та інформаційної політики України План охорони елементів на 5 років. Його повинні розробити за участі громади», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що громада з Рівненщини подала заявку на внесення голубців в нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

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