Громада з Рівненщини подала заявку на внесення голубців в нацперелік елементів нематеріальної культурної спадщини

Радивилівські голубці унікальні тим, що вони готуються саме на основі капустяного листя, млинця і фаршу.

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Радивилівська громада на Рівненщині подала заявку про приєднання до вже наявної традиції культури приготування і частування голубцями до обласного та національного переліків елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це в ефірі «Українського радіо Рівне» розповіла директорка обласного центру народної творчості Ірина Рачковська, пише «Суспільне».

«В цьому році до національного переліку окремими громадами України, безпосередньо це Кіровоградська область, було подано і долучено традицію культури приготування і частування голубцями.

Рівненщина теж зацікавила українську спільноту своєю традицією, тому що саме на Радивилівщині є особлива рецептура приготування. І сьогодні до обласного і національного переліків, для приєднання до уже існуючого елементу, громада Радивилова теж подала облікову карту щодо традиції приготування їхніх голубців», — розповіла Ірина Рачковська.

Радивилівські голубці унікальні тим, що вони готуються саме на основі капустяного листя, млинця і фаршу.

«Але специфіка страви полягає в тому, що млинець може бути різним, приготованим на основі яйця, муки, молока і мати жовте забарвлення, а коли господиня включає свою фантазію і додає до млинця шпинат чи зелене листя — млинець стає зеленого забарвлення, колір соку буряка додає млинцю червоного забарвлення і страва набуває зовсім іншого як смаку, так і унікального зовнішнього вигляду», — зазначила директорка Радивилівського міського будинку культури Інна Шаблій.

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