Община из Ровенщины подала заявку на внесение голубцов в нацперечень элементов нематериального культурного наследия

Радивиловские голубцы уникальны тем, что они готовятся именно на основе капустных листьев, блина и фарша.

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Радивиловская община на Ровенщине подала заявку о присоединении к уже существующей традиции культуры приготовления и угощения голубцами в областной и национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом в эфире «Украинского радио Ровно» рассказала директор областного центра народного творчества Ирина Рачковская, пишет «Суспильное».

«В этом году в национальный перечень отдельными общинами Украины, непосредственно это Кировоградская область, была подана и приобщена традиция культуры приготовления и угощения голубцами.

Ровенщина тоже заинтересовала украинское сообщество своей традицией, потому что именно на Радивиловщине есть особенная рецептура приготовления. И сегодня в областной и национальный перечень, для присоединения к уже существующему элементу, община Радивилова тоже подала учетную карту по традиции приготовления их голубцев», — рассказала Ирина Рачковская.

Радивиловские голубцы уникальны тем, что они готовятся именно на основе капустных листьев, блина и фарша.

«Но специфика блюда заключается в том, что блин может быть разным, приготовленным на основе яйца, муки, молока и иметь желтую окраску, а когда хозяйка включает свою фантазию и добавляет к блину шпинат или зеленые листья — блин становится зеленой окраски, цвет сока свеклы придает блину красную окраску и блюдо приобретает совсем другой как вкуса, так и уникального внешнего вида», — отметила директор Радивиловского городского дома культуры Инна Шаблий.

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