1 ноября во Львове увеличат количество транспорта до кладбищ

В поминальный день - 1 ноября, будет усилена работа транспорта, курсирующего к кладбищам.

Источник фото: city-adm.lviv.ua/Роман Балук

В среду, 1 ноября, во Львове увеличат количество транспорта к кладбищам. Об этом сообщили в управлении транспорта, пишет Львовский городской совет.

«Для облегчения доезда граждан до мест захоронений их родственников и близких будет усилена работа общественного транспорта, курсирующего до кладбищ.

Так, до Сиховского кладбища увеличится количество троллейбусов на маршруте № 31 до 4 единиц. До Голосковского кладбища увеличится количество автобусов на маршруте №55», - сообщили в управлении транспорта.

В свою очередь, мэрия призывает жителей убрать могилы своих родных. Однако отмечает то, чтобы не нести на могилы искусственные цветы.

«Наши коммунальные службы, в чьем подчинении находятся кладбища, готовятся к поминальным дням. Основная их задача, чтобы дорожки были убраны, мусор вывезен, контейнеры были чисты, чтобы не было мусора на территории», - рассказала Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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