1 ноября во Львове увеличат количество транспорта до кладбищ

В среду, 1 ноября, во Львове увеличат количество транспорта к кладбищам. Об этом сообщили в управлении транспорта, пишет Львовский городской совет.
«Для облегчения доезда граждан до мест захоронений их родственников и близких будет усилена работа общественного транспорта, курсирующего до кладбищ.
Так, до Сиховского кладбища увеличится количество троллейбусов на маршруте № 31 до 4 единиц. До Голосковского кладбища увеличится количество автобусов на маршруте №55», - сообщили в управлении транспорта.
В свою очередь, мэрия призывает жителей убрать могилы своих родных. Однако отмечает то, чтобы не нести на могилы искусственные цветы.
«Наши коммунальные службы, в чьем подчинении находятся кладбища, готовятся к поминальным дням. Основная их задача, чтобы дорожки были убраны, мусор вывезен, контейнеры были чисты, чтобы не было мусора на территории», - рассказала Ирина Маруняк, заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
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