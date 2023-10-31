31 октября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают Гелловин.

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Во вторник, 31 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников.

31 октября в Украине и мире празднуют Хеллоуин. Своими корнями праздник уходит в древние кельты, а началом современного празднования считают Самайн. Ежегодно Хеллоуин приходится в ночь на 1 ноября, но начинают празднование еще вечером 31 октября.

Также 31 октября Международный день Черного моря. Главная цель этого дня заключается в привлечении внимания людей к экологическим проблемам, которые сложились в регионе.

Кроме того сегодні Всемирный день экономии. История праздника началась еще в 1924 году, когда состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков в Милане. Первоначально праздник назывался Всемирный день сбережений и такое название существовало до 1989 года, когда оно было изменено по инициативе ООН.

31 октября Всемирный день городов. Праздник был официально утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Празднование проводится с целью привлечения как можно большего количества людей к проблемам современных городов.

Также 31 октября Международный день хоккейного вратаря.

31 октября в церковном календаре – день памяти преподобных Спиридона и Никодима.

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