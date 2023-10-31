Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи може Сенат самостійно «додати» Україну до пакету допомоги США, якщо Палата представників буде пропонувати розділити підтримку для Ізраїлю та України

Якщо Сенат змінює текст закону, він повинен повернутися до Палати представників для узгодження.

ВККС та ГРД поки що важко знайти спільну мову: що відомо напередодні відновлення оцінювання суддів

ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Умови отримання держслужбовцем категорії «А» шести посадових окладів у разі припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно умов реалізації держслужбовцем категорії «А» права на отримання шести посадових окладів у разі припинення проходження державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.

Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури

Позивач посилався на те, що право Міністра оборони щодо відкликання його з посади начальника відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури не узгоджується з вимогами Закону про прокуратуру в частині дотримання гарантій незалежності прокурора.

Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

  1. Суспільство

31 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

08:40, 31 жовтня 2023
Сьогодні відзначають Геловін.
31 жовтня: яке сьогодні свято та головні події
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 31 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят.

31 жовтня в світі святкують Геловін. Своїм корінням свято сягає стародавніх кельтів, а початком сучасного святкування вважають Самайн. Щороку Геловін припадає в ніч проти 1 листопада, але починають святкування ще увечері 31 жовтня.

Також 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до тих екологічних проблем, які склалися в регіоні.

Крім того, сьогодні Всесвітній день економії. Історія свята почалася ще 1924 року, коли відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків в Мілані. Спочатку свято називалося Всесвітній день заощаджень і така назва існувала до 1989 року, коли вона була змінена за ініціативи ООН.

31 жовтня Всесвітній день міст. Свято було офіційно затверджене Генеральною Асамблеєю ООН 2014 року. Святкування проводиться з метою залучення якомога більшої кількості людей до проблем сучасних міст.

Також 31 жовтня Міжнародний день хокейного воротаря

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва