31 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають Геловін.

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У вівторок, 31 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят.

31 жовтня в світі святкують Геловін. Своїм корінням свято сягає стародавніх кельтів, а початком сучасного святкування вважають Самайн. Щороку Геловін припадає в ніч проти 1 листопада, але починають святкування ще увечері 31 жовтня.

Також 31 жовтня Міжнародний день Чорного моря. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до тих екологічних проблем, які склалися в регіоні.

Крім того, сьогодні Всесвітній день економії. Історія свята почалася ще 1924 року, коли відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків в Мілані. Спочатку свято називалося Всесвітній день заощаджень і така назва існувала до 1989 року, коли вона була змінена за ініціативи ООН.

31 жовтня Всесвітній день міст. Свято було офіційно затверджене Генеральною Асамблеєю ООН 2014 року. Святкування проводиться з метою залучення якомога більшої кількості людей до проблем сучасних міст.

Також 31 жовтня Міжнародний день хокейного воротаря.

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобних Спиридона та Никодима.

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