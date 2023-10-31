Ліонель Мессі став володарем восьмого «Золотого м'яча»

Ліонель Мессі вигравав «Золотий м'яч» більше, ніж будь-який інший футболіст.

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі увосьме став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football. Про це пише ВВС.

36-річний гравець отримав нагороду на церемонії в Парижі.

Уперше він виграв нагороду в 2009 році, а останній тріумф був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім.

«Приємно знову бути тут і насолоджуватися цим моментом, – сказав Мессі. – Мати можливість виграти Чемпіонат світу і здійснити свою мрію».

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