Лионель Месси стал обладателем восьмого «Золотого мяча»

Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» больше, чем любой другой футболист.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», который ежегодно вручает издание France Football. Об этом пишет ВВС.

36-летний игрок получил награду на церемонии в Париже.

В первый раз он выиграл награду в 2009 году, а последний триумф был в 2021-м. Еще пять раз аргентинец финишировал в борьбе за приз на второй строчке, а в 2007 году был третьим.

«Приятно снова быть здесь и наслаждаться этим моментом, – сказал Месси. – Иметь возможность выиграть Чемпионат мира и осуществить свою мечту».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.