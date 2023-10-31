У поминальний день - 1 листопада, буде підсилено роботу транспорту, який курсує до кладовищ.

Джерело фото: city-adm.lviv.ua/Роман Балук

У середу, 1 листопада, у Львові збільшать кількість транспорту до кладовищ. Про це повідомили в управлінні транспорту, пише Львівська міська рада.

«Для полегшення доїзду громадян до місць поховань їх родичів та близьких буде підсилено роботу громадського транспорту, який курсує до кладовищ.

Так, до Сихівського кладовища, збільшиться кількість тролейбусів на маршруті № 31 до 4 одиниць. До Голосківського кладовища збільшиться кількість автобусів на маршруті № 55», - повідомили в управлінні транспорту.

У свою чергу мерія закликає мешканців прибрати могили своїх рідних. Однак наголошує на тому, щоб не нести на могили штучні квіти.

«Наші комунальні служби, в чиєму підпорядкуванні знаходяться кладовища, готуються до поминальних днів. Основне їхнє завдання, щоб доріжки були прибрані, сміття вивезено, контейнери були чисті, щоб не було сміття на території», - розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлового-комунального господарства.

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