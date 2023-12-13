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  1. В Украине

В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины внесли два новых элемента

15:51, 13 декабря 2023
Традиция приготовления голубцов с картофелем и изготовление Обуховского «шитого» полотенца пополнили перечень элементов нематериального наследия Украины.
В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины внесли два новых элемента
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Министерство культуры и информационной политики сообщило, что внесло в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины два новых элемента:

традиция и технология изготовления Обуховского «шитого» рушника (город Обухов, села Таценко, Красная Слободка Обуховского городского объединенного территориальной общины, пгт Козин, село Старые Безрадичи Козинского поселкового объединенного территориальной общины Киевской области);

традиция приготовления и потребления постных голубцов с картофелем (село Солнечное Волновахского района Донецкой области).

Отмечается, что приказ об этом подписал в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев 12 декабря 2023 года.

«В свою очередь общины должны до 20 декабря 2023 подать Министерству культуры и информационной политики Украины План охраны элементов на 5 лет. Его должны разработать с участием общины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что община из Ровенщины подала заявку на внесение голубцов в нацперечень элементов нематериального культурного наследия.

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