ЕС отказалась разморозить для Венгрии 10 из 30 млрд евро

Исполнительный орган ЕС задерживает миллиарды для Венгрии, которая предложила обмен на снятие вето по помощи Украине.

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Европейская Комиссия ожидает завершения последнего этапа со стороны Венгрии, который позволит разблокировать доступ Будапешта к миллиардам евро, ранее замороженных из-за действий премьер-министра Виктора Орбана, которые считаются вредными для демократической системы противовесов и ограничений, - сообщает Reuters.

По словам Европейской Комиссии, последние реформы в судебной системе Венгрии должны быть опубликованы в государственном официальном журнале страны, чтобы вступить в законную силу. Это позволит разморозить до 10 миллиардов евро помощи на развитие для Будапешта из общего бюджета Европейского Союза.

ЕС надеялся, что возобновление финансирования повлияет на премьер-министра Виктора Орбана. Однако его старший помощник выдвинул требование на сумму до 30 миллиардов евро.

Отреагировав на это, Европейская Комиссия повысила давление, поскольку конфликт ЕС с Венгрией, вызванный поддержкой Украины, обостряется. Орбан угрожает поставить вето на саммите лидеров Евросоюза, запланированном на 14-15 декабря в Брюсселе.

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