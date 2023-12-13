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Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

Верховний Суд виснував, чи є доцент кафедри у разі отримання грошей від студента, суб’єктом відповідальності за статтею 354 КК

У разі отримання неправомірної вигоди від студента за виконання дипломної роботи замість нього та за сприяння її успішному захисту перед державною екзаменаційною комісією доцент кафедри є суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, - Верховний Суд.

Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

Роботу держпідприємства ДСА, відповідального за Реєстр судових рішень та технічний супровід судової влади, можуть заблокувати

Робота державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке відповідає за функціонування Реєстру судових рішень та технічне забезпечення розгляду справ у судах, може виявитися заблокованою з 2024 року.

  1. У світі

Угорщина запросила високу ціну в €30 млрд від ЄС в обмін на зняття вето щодо допомоги Україні

11:50, 13 грудня 2023
Угорщина готова скасувати вето на пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро за компенсацію в 30 мільярдів євро.
Угорщина запросила високу ціну в €30 млрд від ЄС в обмін на зняття вето щодо допомоги Україні
Джерело фото: espreso
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Угорщина готова скасувати вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо вона отримає компенсацію у вигляді масштабного фінансування для себе, яке було заблоковане через відступ від демократичних принципів, – повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність відмовитися від свого вето на пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро (близько 54 мільярдів доларів), який має бути розпочатий наступного року. Ця пропозиція обговорюватиметься на зустрічі лідерів ЄС, запланованій на цей тиждень.

Балаш Орбан, який є політичним директором прем'єр-міністра, заявив, що Угорщина прагне отримати високу ціну за свою згоду на цей пакет фінансування для України. Він підкреслив, що Угорщина виступає проти повного чотирирічного плану допомоги, вважаючи за краще, якщо ЄС запропонує Києву фінансування на один рік без змін до бюджету.

Будапешт також розглядає можливість внести власний внесок у цей пакет, однак зараз залишається неясним, чи призведе це до узгодження становищ між Угорщиною та іншими країнами ЄС.

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