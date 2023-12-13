Угорщина запросила високу ціну в €30 млрд від ЄС в обмін на зняття вето щодо допомоги Україні

Угорщина готова скасувати вето на пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро за компенсацію в 30 мільярдів євро.

Джерело фото: espreso

Угорщина готова скасувати вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо вона отримає компенсацію у вигляді масштабного фінансування для себе, яке було заблоковане через відступ від демократичних принципів, – повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність відмовитися від свого вето на пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро (близько 54 мільярдів доларів), який має бути розпочатий наступного року. Ця пропозиція обговорюватиметься на зустрічі лідерів ЄС, запланованій на цей тиждень.

Балаш Орбан, який є політичним директором прем'єр-міністра, заявив, що Угорщина прагне отримати високу ціну за свою згоду на цей пакет фінансування для України. Він підкреслив, що Угорщина виступає проти повного чотирирічного плану допомоги, вважаючи за краще, якщо ЄС запропонує Києву фінансування на один рік без змін до бюджету.

Будапешт також розглядає можливість внести власний внесок у цей пакет, однак зараз залишається неясним, чи призведе це до узгодження становищ між Угорщиною та іншими країнами ЄС.

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