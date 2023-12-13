Україна запросила нового прем'єра Польщі Дональда Туска найближчим часом відвідати країну

Новообраного прем'єра Польщі Дональда Туска запросили в Україну для поліпшення відносин між країнами.

Джерело фото: BBC

Україна хоче узгодити візит новообраного прем'єра Польщі Дональда Туска до Києва з метою розпочати швидке поліпшення відносин між двома країнами. Про це повідомляє Onet.

Планується організувати візит, незалежно від потенційної зустрічі нового прем'єра Польщі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті лідерів Європейського Союзу у Брюсселі, який призначено на 14-15 грудня.

Інформаційні джерела вказують на те, що можливість зустрічі Туска з Зеленським у Брюсселі не підтверджена наразі. Новий прем'єр Польщі планує відправитися до Брюсселя практично безпосередньо після присяги перед президентом та офіційного запуску роботи нового уряду.

За джерелами Onet, українська сторона запрошує Туска до Києва, щоб цей візит став одним з перших для нового польського прем'єра за кордоном. Є висока ймовірність, що Туск згодиться на таку пропозицію.

Однак, один з оточуючих Туска, хто надав коментар під умовою анонімності, зауважив, що здійснити візит до України логістично складно, оскільки це потребує багато часу на дорогу - приблизно 16 годин у кожному напрямку. Проте, з огляду на теперішню ситуацію в Україні через повномасштабну війну, візит польського прем'єра виглядає «природним».

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