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Украина пригласила нового премьера Польши Дональда Туска в ближайшее время посетить страну

14:00, 13 декабря 2023
Новоизбранного премьера Польши Дональда Туска пригласили в Украину для улучшения отношений между странами.
Украина пригласила нового премьера Польши Дональда Туска в ближайшее время посетить страну
Источник фото: BBC
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Украина хочет согласовать визит новоизбранного премьера Польши Дональда Туска в Киев с целью начать быстрое улучшение отношений между двумя странами. Об этом сообщает Onet.

Планируется организовать визит, независимо от потенциальной встречи нового премьера Польши с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, который назначен на 14-15 декабря.

Информационные источники указывают на то, что возможность встречи Туска с Зеленским в Брюсселе не подтверждена пока. Новый премьер Польши планирует отправиться в Брюссель практически непосредственно после присяги перед президентом и официального запуска работы нового правительства.

По источникам Onet, украинская сторона приглашает Туска в Киев, чтобы этот визит стал одним из первых для нового польского премьера за рубежом. Есть высокая вероятность, что Туск согласится на такое предложение.

Однако, один из окружающих Туска, кто предоставил комментарий под условием анонимности, отметил, что осуществить визит в Украину логистически сложно, поскольку это требует много времени на дорогу - примерно 16 часов в каждом направлении. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине из-за полномасштабной войны, визит польского премьера выглядит "естественным".

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