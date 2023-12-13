Есть несколько сценариев: гендиректор «Киевстар» рассказал, когда может появиться связь

Специалисты частично восстановили фиксированный интернет для базы интернета для дома.

В компании «Киевстар» говорят о нескольких сценариях возобновления связи после масштабного сбоя 12 декабря.

Генеральный директор компании Александр Комаров в интервью Forbes отметил, что возобновление мобильной связи не произойдет мгновенно. В то же время он рассказал подробнее о рассматриваемых вариантах.

«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный Интернет для нашей базы Интернета для дома. Шаг за шагом, что мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного интернета», - заверил он.

Комаров отметил, что с мобильными услугами немного тяжелее.

«Базовый сценарий, я надеюсь, что завтра начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось вражеского софта или условных бэкдоров, оставленных этой атакой, которая оставляет незащищенный периметр», - пояснил президент компании.

Он подчеркнул, что восстановление – это сложный итерационный процесс.

«С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой – мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную из-за соответствующей проверки. Поэтому я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», - резюмировал Комаров.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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