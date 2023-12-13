Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опубликованы изменения в Порядок внесения средств на спецсчет при применении залога как меры пресечения

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, такая проверка не может длиться больше дня.

Работу госпредприятия ГСА, ответственного за Реестр судебных решений и техническое сопровождение судебной власти, могут заблокировать

Работа государственного предприятия «Информационные судебные системы», отвечающего за функционирование Реестра судебных решений и техническое обеспечение рассмотрения дел в судах, может оказаться заблокированной с 2024 года.

Прислушиваться к ОСД и провести оценивание судей, которых уже назначили на должности: о чем послы G7 говорили с членами ВККС

«Судебно-юридическая газета» узнала подробности визита послов G7 в ВККС 9 ноября.

Юрлица, прямо или косвенно получающие средства международной помощи, будут отчитываться Минфину

Кабмин одобрил законопроект, которым предлагается обязать юрлиц, имеющих отношение к средствам международной помощи, отчитываться Министерству финансов.

МВФ: создание нового Административного суда для рассмотрения дел против государственных органов будет способствовать разрешению споров бизнеса

В Международном валютном фонде считают – если Украина создаст новый Административный суд для рассмотрения дел против государственных органов, то это будет «способствовать предсказуемости разрешения споров для бизнеса».

  1. В Украине

Есть несколько сценариев: гендиректор «Киевстар» рассказал, когда может появиться связь

10:54, 13 декабря 2023
Специалисты частично восстановили фиксированный интернет для базы интернета для дома.
Есть несколько сценариев: гендиректор «Киевстар» рассказал, когда может появиться связь
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В компании «Киевстар» говорят о нескольких сценариях возобновления связи после масштабного сбоя 12 декабря.

Генеральный директор компании Александр Комаров в интервью Forbes отметил, что возобновление мобильной связи не произойдет мгновенно. В то же время он рассказал подробнее о рассматриваемых вариантах.

«Это самый трудный вопрос сегодня, потому что я не хочу этим спекулировать. У нас есть несколько сценариев. Базовый и он оптимистичный, что мы начнем восстанавливать сервисы клиентов. Мы уже частично восстановили фиксированный Интернет для нашей базы Интернета для дома. Шаг за шагом, что мы в ближайшее время возобновим сервисы всей клиентской базы фиксированного интернета», - заверил он.

Комаров отметил, что с мобильными услугами немного тяжелее.

«Базовый сценарий, я надеюсь, что завтра начнем восстанавливать этот сервис. Но есть очень большой уровень неопределенности. Вы восстанавливаете работоспособность какой-то системы и у вас начинают вылезать новые проблемы. Тогда вам нужно проверить всю эту систему, чтобы в ней не осталось вражеского софта или условных бэкдоров, оставленных этой атакой, которая оставляет незащищенный периметр», - пояснил президент компании.

Он подчеркнул, что восстановление – это сложный итерационный процесс.

«С одной стороны мы восстанавливаемся, с другой – мы ограничены ресурсом, потому что любые подключения к сети делают не автоматически, а вручную из-за соответствующей проверки. Поэтому я очень надеюсь, что завтра мы начнем восстанавливать сервис, но я не могу это гарантировать», - резюмировал Комаров.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва