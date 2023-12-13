Є декілька сценаріїв: гендиректор «Київстар» розповів, коли може з’явитися зв’язок

Фахівці вже частково відновили фіксований інтернет для бази інтернету для дому.

У компанії «Київстар» говорять про декілька сценаріїв відновлення зв'язку після масштабного збою 12 грудня.

Генеральний директор компанії Олександр Комаров в інтерв'ю Forbes зазначив, що відновлення мобільного звʼязку не відбудеться миттєво. Водночас він розповів детальніше про варіанти, які розглядаються.

«Це найважче питання сьогодні, тому що я не хочу цим спекулювати. У нас є декілька сценаріїв. Базовий і він же оптимістичний, що ми почнемо відновлювати сервіси клієнтів. Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, що ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету», - запевнив він.

Комаров зазначив, що з мобільними послугами трохи важче.

«Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра (13 грудня, - ред.) почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності. Ви відновлюєте працеспроможність якоїсь системи, і у вас починають вилазити нові проблеми. Тоді вам потрібно перевірити всю цю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту або умовних бекдорів, які залишила ця атака, яка залишає незахищений периметр», - пояснив президент компанії.

Він підкреслив, що відновлення - це складний ітераційний процес.

«З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку - ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати», - резюмував Комаров.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Також у «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг.

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