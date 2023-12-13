Венгрия запросила высокую цену в €30 млрд от ЕС в обмен на снятие вето по помощи Украине

Венгрия готова отменить вето на пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро за компенсацию в 30 миллиардов евро.

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Венгрия готова отменить вето на предложение Европейского Союза по финансированию Украины, если она получит компенсацию в виде масштабного финансирования для себя, которое было заблокировано из-за отступления от демократических принципов, - сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности отказаться от своего вето на пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро (около 54 миллиардов долларов), который должен быть начат в следующем году. Это предложение будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС, запланированной на этой неделе.

Балаш Орбан, который является политическим директором премьер-министра, заявил, что Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие на этот пакет финансирования для Украины. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против полного четырехлетнего плана помощи, предпочитая, если ЕС предложит Киеву финансирование на один год без изменений в бюджет.

Будапешт также рассматривает возможность внести собственный вклад в этот пакет, однако сейчас остается неясным, приведет ли это к согласованию положений между Венгрией и другими странами ЕС.

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