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Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

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  1. В мире

Венгрия запросила высокую цену в €30 млрд от ЕС в обмен на снятие вето по помощи Украине

11:50, 13 декабря 2023
Венгрия готова отменить вето на пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро за компенсацию в 30 миллиардов евро.
Венгрия запросила высокую цену в €30 млрд от ЕС в обмен на снятие вето по помощи Украине
Источник фото: espreso
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Венгрия готова отменить вето на предложение Европейского Союза по финансированию Украины, если она получит компенсацию в виде масштабного финансирования для себя, которое было заблокировано из-за отступления от демократических принципов, - сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности отказаться от своего вето на пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро (около 54 миллиардов долларов), который должен быть начат в следующем году. Это предложение будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС, запланированной на этой неделе.

Балаш Орбан, который является политическим директором премьер-министра, заявил, что Венгрия стремится получить высокую цену за свое согласие на этот пакет финансирования для Украины. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против полного четырехлетнего плана помощи, предпочитая, если ЕС предложит Киеву финансирование на один год без изменений в бюджет.

Будапешт также рассматривает возможность внести собственный вклад в этот пакет, однако сейчас остается неясным, приведет ли это к согласованию положений между Венгрией и другими странами ЕС.

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