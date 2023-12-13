ЄС відмовилася розморозити для Угорщини 10 із 30 млрд євро

Виконавчий орган ЄС затримує мільярди для Угорщини, яка запропонувала обмін на зняття вето щодо допомоги Україні.

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Європейська Комісія очікує завершення останнього етапу з боку Угорщини, який дозволить розблокувати доступ Будапешта до мільярдів євро, раніше заморожених через дії прем'єр-міністра Віктора Орбана, які вважаються шкідливими для демократичної системи противаг та обмежень, – повідомляє Reuters.

За словами Європейської Комісії, останні реформи в судовій системі Угорщини мають бути опубліковані у державному офіційному журналі країни, щоб набути законної сили. Це дозволить розморозити до 10 мільярдів євро допомоги на розвиток для Будапешта з загального бюджету Європейського Союзу.

ЄС сподівався, що відновлення фінансування вплине на прем'єр-міністра Віктора Орбана. Проте його старший помічник висунув вимогу на суму до 30 мільярдів євро.

Відреагувавши на це, Європейська Комісія підвищила тиск, оскільки конфлікт ЄС з Угорщиною, викликаний підтримкою України, загострюється. Орбан загрожує поставити вето на саміті лідерів Євросоюзу, запланованому на 14-15 грудня у Брюсселі.

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