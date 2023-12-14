Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

Набув чинності наказ НАЗК, яким визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

  1. В Україні

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: що треба знати

16:45, 14 грудня 2023
Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: що треба знати
Фото: centraljust.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що діти віком до 18 років, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, мають право на тимчасову державну допомогу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

 Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Для її отримання необхідно звернутись до:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Центр надання адміністративних послуг.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

- Заява

- Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу)

- Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)

- Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (за потреби)

- Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі (за потреби)

- Довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення (заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів) (за потреби)

- Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено (за потреби)

Який розмір тимчасової допомоги?

Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

В умовах воєнного часу в Україні строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду