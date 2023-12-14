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  1. В Украине

Временная государственная помощь детям, отцы которых уклоняются от уплаты алиментов: что надо знать

16:45, 14 декабря 2023
Размер временной помощи рассчитывается как разница между 50 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Временная государственная помощь детям, отцы которых уклоняются от уплаты алиментов: что надо знать
Фото: centraljust.gov.ua
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что дети младше 18 лет, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (нахождение) их неизвестно, имеют право на временную государственную помощь. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

 Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- відомості про одного з батьків (платника аліментів) внесено до Єдиного реєстру боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;

- стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Для її отримання необхідно звернутись до:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Центр надання адміністративних послуг.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

- Заява

- Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу)

- Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)

- Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (за потреби)

- Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі (за потреби)

- Довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення (заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів) (за потреби)

- Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено (за потреби)

Який розмір тимчасової допомоги?

Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

В умовах воєнного часу в Україні строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.

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