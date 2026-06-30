Миколаївський апеляційний суд отримає двох нових суддів: ВРП внесла Президенту подання про призначення

ВРП підтримала двох суддів на посади в Миколаївському апеляційному суді: Аллу Круглікову та Альону Темнікову.

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Вища рада правосуддя внесла Президенту України подання про призначення двох суддів на посади суддів Миколаївського апеляційного суду.

Йдеться про призначення Алли Круглікової та Альони Темнікової.

Кандидат Алла Круглікова пояснила походження заощаджень у 750 тисяч гривень

Алла Круглікова здобула вищу юридичну освіту у 2008 році в Одеській національній юридичній академії за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація — магістр права.

Указом Президента України від 24 вересня 2016 року її призначено на посаду судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя строком на п’ять років. У травні 2024 року Указом Президента призначена на цю ж посаду повторно.

На момент участі в конкурсі стаж роботи на посаді судді становив понад сім років. До дисциплінарної відповідальності не притягалася.

Громадська рада доброчесності звернула увагу на окремі нюанси у деклараціях кандидатки (використання російськомовних назв адміністративно-територіальних одиниць, формування грошових заощаджень у 2024 році та відсутність відомостей про дохід від продажу земельної ділянки). Кандидатка надала детальні пояснення щодо кожного пункту, які були враховані під час оцінки.

За результатами дослідження досьє та співбесіди Алла Круглікова набрала 724,73 бала, що стало підставою для визнання її такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Суддя Альона Темнікова пояснила виїзди на територію РФ у 2015 році

Альона Темнікова у 2007 році закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».

Має значний суддівський стаж — понад 13 років. Призначалася суддею Кам’янобрідського районного суду Луганська (2012), згодом переведена до Заводського районного суду м. Миколаєва. У 2019 році призначена на цю посаду безстроково.

Громадська рада доброчесності звернула увагу на два виїзди кандидатки на територію РФ у 2015 році (зумовлені сімейними та особистими обставинами в умовах окупації Луганська) та на вартість придбаного гаража в Миколаєві.

Кандидатка детально пояснила обставини поїздок 2015 року (переведення суду через окупацію, необхідність забрати документи та відвідати могили родичів, а також допомога тяжкохворому дідусю). Вартість гаража підтверджена договором та оцінкою — 33 958 грн.

За результатами оцінки Альона Темнікова набрала 765,59 бала, що підтверджує її здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді.

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